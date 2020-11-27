Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.

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"Думаю, что Марадона устал и позволил себе умереть. Он не хотел больше жить. Диего перестал быть Диего, когда ему исполнилось 15 лет. С тех пор, как он стал Марадоной, он всегда был один. Люди думали только о Марадоне, но не о Диего. С ним было очень трудно иметь дело, он был хрупким, полным неуверенности, скромным и добродушным. Теперь у меня 20 лет прекрасных воспоминаний. Мало кто любил его как человека. Марадона-человек был полной противоположностью Марадоне-футболисту.

В течение последних двух лет он не заботился о себе как физически, так и психологически. Диего устал. До этого он регулярно играл в футбол и теннис с людьми, которые младше его на 15-20 лет. Он был в прекрасной форме. Сейчас проводится расследование смерти Марадоны – говорят, что его можно было спасти.

Семейный хаос, который всегда окружал Диего, означал, что он никогда не имел настоящего покоя. Даже сейчас, когда он уже мертв, они не могут успокоиться и все еще рвут волосы друг другу. Но теперь Диего находится рядом с людьми, которых любил больше всего, – отцом и матерью. Наконец-то вокруг него мир", – цитирует Стефано Чечи AS со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

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