Марадона сконфузился во время интервью – легенда не смог связать два слова

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона уже не тот.

Мексиканский Дорадос, который возглавляет Марадона, минимально одолел Хуарес (1:0).

Марадона феерически отметил победу Дорадоса – зажигательные танцы легенды

После матча журналисты позвали известного наставника хозяев на интервью, но что-то пошло не так. Аргентинец вместо комментариев по матчу выдавал неразборчивые звуки в микрофон.

С чем связано такое поведение легендарного футболиста – остается загадкой.