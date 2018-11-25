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Марадона сконфузился во время интервью – легенда не смог связать два слова

09:59 124 Читати українською
Марадона сконфузился во время интервью – легенда не смог связать два слова
Марадона / Фото ФК Дорадос де Синалоа

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона уже не тот.

Мексиканский Дорадос, который возглавляет Марадона, минимально одолел Хуарес (1:0).

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После матча журналисты позвали известного наставника хозяев на интервью, но что-то пошло не так. Аргентинец вместо комментариев по матчу выдавал неразборчивые звуки в микрофон.

С чем связано такое поведение легендарного футболиста – остается загадкой.

Теги
Мир Диего Марадона Диего Марадона футбольные курьёзы Видеоновости Дорадос Де Синалоа
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