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Марадона сконфузився під час інтерв'ю – легенда не зміг зв'язати два слова

09:59 528 Читать на русском
Марадона сконфузився під час інтерв'ю – легенда не зміг зв'язати два слова
Марадона / Фото ФК Дорадос Де Сіналоа

Легенда аргентинського футболу Дієго Марадона вже не той.

Мексиканський Дорадос, який очолює Марадона, мінімально здолав Хуарес (1:0).

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Після матчу журналісти покликали відомого наставника господарів на інтерв'ю, але щось пішло не так. Аргентинець замість коментарів по матчу видавав нерозбірливі звуки в мікрофон.

З чим пов'язана така поведінка легендарного футболіста – залишається загадкою.

Теги
Світ Відеоновини Дієго Марадона Дієго Марадона футбольні курйози Дорадос Де Сіналоа
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