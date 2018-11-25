Марадона сконфузився під час інтерв'ю – легенда не зміг зв'язати два слова

Німеччина — 09:46 1011
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Криза в Баварії: гравці різко виступили проти Ковача, сам тренер шаленіє, а Хьонесс гарантує йому один матч
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Олімпік – Зоря, Чорноморець – Арсенал-Київ: анонс матчів УПЛУкраїна — 08:30 797
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Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:00 3380
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Барселона вирвала драматичну нічию з Атлетіко – Коста забив уперше за 9 місяців у ПрімеріІспанія — 24 лист 2711
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Фанати Рівер Плейта напали на автобус Бока Хуніорс – є постраждалі: фінал Кубка Лібертадорес може не відбутисяСвіт — 24 лист 1107
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