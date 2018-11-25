Марадона сконфузився під час інтерв'ю – легенда не зміг зв'язати два слова

Легенда аргентинського футболу Дієго Марадона вже не той.

Мексиканський Дорадос, який очолює Марадона, мінімально здолав Хуарес (1:0).

Марадона феєрично відсвяткував перемогу Дорадоса – запальні танці легенди

Після матчу журналісти покликали відомого наставника господарів на інтерв'ю, але щось пішло не так. Аргентинець замість коментарів по матчу видавав нерозбірливі звуки в мікрофон.

З чим пов'язана така поведінка легендарного футболіста – залишається загадкою.