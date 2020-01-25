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Марадона отказался возглавить сборную Венесуэлы – переговоры вел сам президенты страны

11:55 52 Читати українською
Марадона отказался возглавить сборную Венесуэлы – переговоры вел сам президенты страны
Диего Марадона / AFP

Главный тренер Химнасии Ла-Платы Диего Марадона рассказал о встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Одиозный политик хотел пригласить аргентинца на должность тренера национальной сборной.

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"Мадуро предложил мне возглавить сборную Венесуэлы, но я сказал ему, что мой долг – остаться в Химнасии. Я дал клубу слово, поэтому никак не могу покинуть игроков и наших фанатов", – приводит слова Марадоны Clarin.

Отметим, что после 17 туров Химнасия Ла-Плата идет в группе аутсайдеров чемпионата Аргентины – 20 место из 24 команд.

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Диего Марадона Диего Марадона Мир Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата Венесуэла Венесуэла
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