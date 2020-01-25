toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - ХАЙДУК ТРАНСФЕРИ МИКОЛА МАТВІЄНКО КАРПАТИ

Марадона відмовився очолити збірну Венесуели – переговори вів сам президенти країни

11:55 111 Читать на русском
Марадона відмовився очолити збірну Венесуели – переговори вів сам президенти країни
Дієго Марадона / AFP

Головний тренер Хімнасії Ла-Плати Дієго Марадона розповів про зустріч з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.

Одіозний політик хотів запросити аргентинця на посаду керманича національної збірної.

Сампаолі може продовжити кар'єру у збірній Венесуели

"Мадуро запропонував мені очолити збірну Венесуели, але я сказав йому, що мій обов'язок – залишитися в Хімнасії. Я дав клубу слово, тому ніяк не можу покинути гравців і наших фанатів", – наводить слова Марадони Clarin.

Відзначимо, що після 17 турів Хімнасія Ла-Плата йде в групі аутсайдерів чемпіонату Аргентини – 20 місце з 24 команд.

Марадона відсудив у Dolce & Gabbana кругленьку суму через Наполі, моду та історію

blog_ava
Лемпард назвав мету Челсі на зимове трансферне вікно
00:16
762
Теги
Дієго Марадона Дієго Марадона Світ Хімнасія Ла-Плата Хімнасія Ла-Плата Венесуела Венесуела
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
57
хв
Еспаньйол
14:00
Атлетік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук