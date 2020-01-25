Марадона відмовився очолити збірну Венесуели – переговори вів сам президенти країни

Головний тренер Хімнасії Ла-Плати Дієго Марадона розповів про зустріч з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.

Одіозний політик хотів запросити аргентинця на посаду керманича національної збірної.

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"Мадуро запропонував мені очолити збірну Венесуели, але я сказав йому, що мій обов'язок – залишитися в Хімнасії. Я дав клубу слово, тому ніяк не можу покинути гравців і наших фанатів", – наводить слова Марадони Clarin.

Відзначимо, що після 17 турів Хімнасія Ла-Плата йде в групі аутсайдерів чемпіонату Аргентини – 20 місце з 24 команд.

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