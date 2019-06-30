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Манолас официально перешел в Наполи

30 июня 23:42 63 Читати українською
Манолас официально перешел в Наполи
Костас Манолас / ФК Рома

Греческий защитник Костас Манолас стал игроком Наполи.

Рома в своем Twitter сообщила, что защитник Костас Манолас перешел в Наполи. Контракт рассчитан на 5 лет.

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Ранее в СМИ была информация, что римляне получат за грека 36 млн евро, а за 21 млн выкупят Амаду Диавара.

Напомним, этим летом "волков" возглавил бывший наставник донецкого Шахтера. В сезоне 2019/20 Рома будет выступать в Лиге Европы, тогда как Наполи готовится к Лиге чемпионов.

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