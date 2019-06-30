Манолас официально перешел в Наполи

Греческий защитник Костас Манолас стал игроком Наполи.

Рома в своем Twitter сообщила, что защитник Костас Манолас перешел в Наполи. Контракт рассчитан на 5 лет.

Рома нацелилась на Игуаина – Ювентус хочет избавиться от форварда

Ранее в СМИ была информация, что римляне получат за грека 36 млн евро, а за 21 млн выкупят Амаду Диавара.

Напомним, этим летом "волков" возглавил бывший наставник донецкого Шахтера. В сезоне 2019/20 Рома будет выступать в Лиге Европы, тогда как Наполи готовится к Лиге чемпионов.

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19