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Рома нацелилась на Игуаина – Ювентус хочет избавиться от форварда

19:15 21 Читати українською
Рома нацелилась на Игуаина – Ювентус хочет избавиться от форварда
Гонсало Игуаин и Костас Манолас / Фото Chiesa

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин имеет шанс перебраться в Рим.

Рома заинтересована в услугах Гонсало Игуаина, сообщает Corriere dello Sport.

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Столичный клуб намерен арендовать 28-летнего нападающего на один сезон, это может стоить "волкам" 12 млн евро. Ювентус не против отпустить аргентинца, поскольку в лагере туринцев достаточно форвардов.

Действующий контракт Гонсало со "Старой синьорой" рассчитан до лета 2021 года.

Последние 5 месяцев Игуаин защищал цвета Челси на правах аренды. Игрок провел 14 матчей АПЛ, в которых отметился 5-ю голами.

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