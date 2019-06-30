Манолас офіційно перейшов у Наполі

Грецький захисник Костас Манолас став гравцем Наполі.
Рома у своєму Twitter повідомила, що захисник Костас Манолас перейшов у Наполі. Контракт розрахований на 5 років.
Рома націлилась на Ігуаїна – Ювентус хоче позбутись форварда
Раніше у ЗМІ була інформація, що римляни отримають за грека 36 млн євро, а за 21 млн викуплять Амаду Діавара.
Нагадаємо, цього літа "вовків" очолив колишній наставник донецького Шахтаря. У сезоні 2019/20 Рома виступатиме у Лізі Європи, тоді як Наполі готується до Ліги чемпіонів.
Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19