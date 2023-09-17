Нападающий Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду запомнился не только забитым мячом в матче против Аль-Раеда.

Роналду забил один гол в ворота команды Игора Йовичевича, но мог оформить как минимум дубль. Криштиану получил шанс отличиться со штрафного, однако не сложилось.

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Португалец пытался попасть в девятку, однако промахнулся. Мяч полетел мимо ворот, но уже за пределами поля попал в голову оператору, работавшему на матче. Для мужчины такой удар стал неожиданным – оператор оказался в нокдауне, а видео промаха Криштиану набирает бешеную популярность в соцсетях.

К слову, в активе Роналду 7 голов и 4 ассиста в 6-ти турах чемпионата Саудовской Аравии. Аль-Наср набрал 12 очков и занимает 6 место турнирной таблицы.