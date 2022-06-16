Мане после финала Лиги чемпионов присоединился к сборной Сенегала и провел два матча, в которых забил все голы команды. Дальше форвард поехал в родной городок Бамбали, где сыграл под дождем на болотистом полем с друзьями детства. Компанию ему составили Паписс Сиссе и Эль-Хаджи Диуф.

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"Возвращение туда, где все началось", – написал в Instagram Мане. Садио давно известен теплым отношением к нефутбольным друзьям и собственной родине. Сейчас он на свои деньги строит школу и медицинский центр в родном городке. А теперь задался целью заложить качественное поле.

Мане ждет трансфер из Ливерпуля в Баварию. Сенегалец уже согласовал с мюнхенцами контракт, а клубы согласовывают сумму трансфера. В этом году Садмо выиграл Кубок Африки со сборной и Кубок Англии с Ливерпулем.

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