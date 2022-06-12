Заменой сенегальцу может стать 24-летний Виктор Цыганков, сообщает портал Liverpool.com.

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У звезды Динамо есть несколько важных характеристик, которые привлекают Ливерпуль. Первая – способность сыграть на обоих флангах атаки. Вторая – скромная цена. Руководство "красных" ожидает, что Динамо в нынешних реалиях не будет просить заоблачных денег за игрока, у которого остался год контракта. На трансфер может намекать и то, что недавно Цыганков стал клиентом агентской компании брата Гвардиолы, которая могла бы организовать переход в топ-чемпионат.

Добавим, что в прошлом сезоне Виктор успел провести 25 матчей, в которых отличился 11 голами и 4 ассистами. Transfermarkt оценивает украинца в 25 млн евро, но предложение владельцев Ливерпуля вряд ли будет близко к этой сумме.

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