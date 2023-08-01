Мане трогательно попрощался с Баварией – игрок нашел новый клуб
00:15 - Читати українською
Вингер Баварии и сборной Сенегала Садио Мане вскоре сменит клубную прописку.
"Мне больно покидать Баварию. Я бы хотел иного завершения. Я знаю, что мог бы помочь команде в этом сезоне.
Бавария официально подтвердила, что Мане ведет переговоры о трансфере в другой клуб
А все же, я только желаю клубу и болельщикам всего наилучшего в будущем", – цитирует сенегальца Фабрицио Романо.
Напомним, Садио Мане в скором времени перейдет в Аль-Наср, где выступает Криштиану Роналду. Бавария всего после одного сезона решила, что сенегалец не заслуживает места в их составе.
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