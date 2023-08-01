"Мне больно покидать Баварию. Я бы хотел иного завершения. Я знаю, что мог бы помочь команде в этом сезоне.

Бавария официально подтвердила, что Мане ведет переговоры о трансфере в другой клуб

А все же, я только желаю клубу и болельщикам всего наилучшего в будущем", – цитирует сенегальца Фабрицио Романо.

Напомним, Садио Мане в скором времени перейдет в Аль-Наср, где выступает Криштиану Роналду. Бавария всего после одного сезона решила, что сенегалец не заслуживает места в их составе.

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