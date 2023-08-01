"Мені боляче залишати Баварію. Я б хотів іншого завершення. Я знаю, що міг би допомогти команді в цьому сезоні.

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А все ж таки, я тільки бажаю клубу і вболівальникам всього найкращого в майбутньому", – цитує сенегальця Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Садьйо Мане незабаром перейде в Аль-Наср, де виступає Кріштіану Роналду. Баварія лише після одного сезону вирішила, що сенегалець не заслуговує місця в їхньому складі.

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