Мане зворушливо попрощався з Баварією – гравець знайшов новий клуб
00:15 - Читать на русском
Вінгер Баварії та збірної Сенегалу Садьйо Мане незабаром змінить клубну прописку.
"Мені боляче залишати Баварію. Я б хотів іншого завершення. Я знаю, що міг би допомогти команді в цьому сезоні.
Баварія офіційно підтвердила, що Мане веде переговори про трансфер в інший клуб
А все ж таки, я тільки бажаю клубу і вболівальникам всього найкращого в майбутньому", – цитує сенегальця Фабріціо Романо.
Нагадаємо, Садьйо Мане незабаром перейде в Аль-Наср, де виступає Кріштіану Роналду. Баварія лише після одного сезону вирішила, що сенегалець не заслуговує місця в їхньому складі.
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