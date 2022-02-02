Сборные Буркина-Фасо и Сенегала определят первого финалиста КАН-2021. Смотрите прямую видеотрансляцию матча в этой новости на "Футбол 24".

Матч Буркина-Фасо – Сенегал стартует сегодня в 21:00 по киевскому времени. Смотреть игру вживую можно прямо в этой новости.

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Сборная Буркина-Фасо – единственный неожиданный полуфиналист. На предыдущих стадиях плей-офф "жеребцы" одолели Габон и Тунис. Сегодня придется играть без одного из лидеров. Данго Уаттара забил победный гол в четвертьфинале, но еще и получил удаление.

Сенегал на этом турнире пропустил всего один мяч. Что и не удивительно, если взглянуть на состав "львов". Там сами звезды – Мане, Кулибали, Гейе, Менди и другие.