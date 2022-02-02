Збірні Буркіна-Фасо та Сенегалу визначать першого фіналіста КАН-2021. Дивіться пряму відеотрансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".

Матч Буркіна-Фасо – Сенегал стартує сьогодні о 21:00 за київським часом. Дивитися гру наживо можна просто у цій новині.

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Збірна Буркіна-Фасо – єдиний несподіваний півфіналіст. На попередніх стадіях плей-офф "жеребці" здолали Габон і Туніс. Сьогодні доведеться грати без одного із лідерів. Данго Уаттара забив переможний гол у чвертьфіналі, але ще й вилучення отримав.

Сенегал на цьому турнірі пропустив лише один м'яч. Що й не дивно, якщо поглянути на склад "левів". Там суцільні зірки – Мане, Кулібалі, Гейє, Менді та інші.