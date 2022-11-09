Збірна Сенегалу отримала жахливі новини. Лідер команди Садьйо Мане не зможе допомогти команді в Катарі через травму.

Нападник Баварії травмувався у поєдинку проти Вердера (6:1), зігравши менше 20-ти хвилин. Пошкодження сенегальця виявилося доволі серйозним, повідомляє L'Equipe.

Представники Баварії сподівалися, що форвард швидко відновиться, однак все склалося не так. У Мане проблеми з сухожиллям, через які він пропустить кілька тижнів. Це виключає участь 30-річного форварда у матчах чемпіонату світу в Катарі.

Перший поєдинок на Мундіалі Сенегал зіграє 21 листопада проти Нідерландів. Іншими суперниками чемпіонів Африки у груповому турнірі є Катар і Еквадор.

У п'ятницю, 11 листопада, наставник збірної Сенегалу Алью Сіссе повинен оголосити список гравців, які поїдуть на чемпіонат світу. За час кар'єри в національній команді Мане зіграв 92 матчів, забив 33 голи. Втрата лідера команди – величезний удар для африканської збірної.

Нагадаємо, Мане посів друге місце у голосуванні за "Золотий м'яч-2022", поступившись лише Каріму Бензема. У 2022 році Садьйо виграв Кубок Африки, дійшов до фіналу ЛЧ, вивів національну команду у фінальну частину ЧС-2022 і перейшов з Ліверпуля у Баварію.

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