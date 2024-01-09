31-летний Мане провёл секретную церемонию по бракосочетанию с 18-летней Аишей Тамбе, информирует Sports Brief. Сообщается, что экс-игрок Ливерпуля хотел себе в жены девушку, которая "много молится и избегает социальных сетей". Согласно источнику, бракосочетание состоялось 7 января в Дакаре. На мероприятии присутствовали семья Мане, его друзья и коллеги-футболисты.

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Аиша давно была влюблена в 31-летнего футболиста, еще с подросткового возраста, хотя точно неизвестно, как долго они встречаются. Мане впервые обратил внимание на Аишу, когда ей было 16 лет. Согласно местному законодательству, молодые люди могут вступать в брак именно с этого возраста. Последние два года Мане оплачивал Аише счета, пока она училась в школе.

Супруги исповедуют одну и ту же религию – ислам. Ранее партнёры Садио по Ливерпулю постоянно спрашивали Мане о том, когда он женится. В интервью Tribune форвард однажды заявил, что женится на девушке, которой нет в социальных сетях.