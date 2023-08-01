Саудовский клуб официально объявил о переходе 31-летнего сенегальца из Баварии.

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Ранее инсайдеры раскрыли условия трансфера. Бавария вместе с бонусами получит около 30 млн евро, а сам Мане в Аль-Насре будет зарабатывать 40 млн евро в год. Сенегалец стал четвертым статусным усилением команды Роналду – этим летом уже подписали Марцело Брозовича, Секо Фофана и Алекса Теллеса.

Напомним, год назад Бавария платила за звезду Ливерпуля 32 млн евро, однако Мане совсем не оправдал ожиданий. Вингер получил тяжелую травму, пропустил ЧМ-2022, дрался с одноклубниками и оформил скромную статистику – 12 матчей+6 ассистов в 38 матчах за мюнхенцев.

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