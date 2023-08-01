Саудівський клуб офіційно оголосив про перехід 31-річного сенегальця з Баварії.

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Раніше інсайдери розкрили умови трансферу. Баварія разом з бонусами отримає близько 30 млн євро, а сам Мане в Аль-Насрі зароблятиме 40 млн євро на рік. Сенегалець став четвертим статусним підсиленням команди Роналду – цього літа вже підписали Марцело Брозовіча, Секо Фофана та Алекса Теллеса.

Нагадаємо, рік тому Баварія платила за зірку Ліверпуля 32 млн євро, однак Мане зовсім не виправдав очікувань. Вінгер зазнав важкої травми, пропустив ЧС-2022, бився з одноклубниками і оформив скромну статистику – 12 матчів+6 асистів у 38 матчах за мюнхенців.

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