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Манджукич отказал Манчестер Юнайтед

20:07 84 Читати українською
Манджукич отказал Манчестер Юнайтед
Марио Манджукич / соцсети

Хорватский нападающий Марио Манджукич мог перейти в Манчестер Юнайтед этим летом, но отказался.

Манчестер Юнайтед пытался подписать форварда Ювентуса Марио Манджукича, сообщает Calciomercato. Правда, хорват отказался от переезда на Олд Траффорд.

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Игроку предлагали зарплату 5 млн евро в год, но Массимилиано Аллегри убедил его остаться в Турине. Напомним, другой нападающий Гонсало Игуаин отправился в Милан.

Этим летом Манджукич и сборная Хорватии дошли до финала чемпионата мира-2018, где уступили французам со счетом 2:4.

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