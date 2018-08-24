toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ОЛІМПІК - ШАХТАР ЗОРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛІГА ЄВРОПИ

Манджукіч відмовив Манчестер Юнайтед

20:07 2 Читать на русском
Манджукіч відмовив Манчестер Юнайтед
Маріо Манджукіч / соцмережі

Хорватський нападник Маріо Манджукіч міг перейти в Манчестер Юнайтед цього літа, але відмовився.

Манчестер Юнайтед намагався підписати форварда Ювентуса Маріо Манджукіча, повідомляє Calciomercato. Щоправда, хорват відмовився від переїзду на Олд Траффорд.

Манджукіч завершив виступи за збірну Хорватії

Гравцю пропонували зарплату 5 млн євро на рік, але Массіміліано Аллегрі переконав його залишитись у Турині. Нагадаємо, інший нападник Гонсало Ігуаїн відправився в Мілан.

Цього літа Манджукіч та збірна Хорватії дійшли до фіналу чемпіонату світу-2018, де поступились французам з рахунком 2:4.

Франція – Хорватія: Манджукіч – п'ятий гравець в історії, який забивав у фіналі ЧС і ЛЧ

Теги
Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
3
хв
Хетафе
21:15
Ейбар
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук