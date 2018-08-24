Манджукіч відмовив Манчестер Юнайтед

Хорватський нападник Маріо Манджукіч міг перейти в Манчестер Юнайтед цього літа, але відмовився.

Манчестер Юнайтед намагався підписати форварда Ювентуса Маріо Манджукіча, повідомляє Calciomercato. Щоправда, хорват відмовився від переїзду на Олд Траффорд.

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Гравцю пропонували зарплату 5 млн євро на рік, але Массіміліано Аллегрі переконав його залишитись у Турині. Нагадаємо, інший нападник Гонсало Ігуаїн відправився в Мілан.

Цього літа Манджукіч та збірна Хорватії дійшли до фіналу чемпіонату світу-2018, де поступились французам з рахунком 2:4.

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