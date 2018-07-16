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Франция – Хорватия: Манджукич – пятый игрок в истории, который забивал в финале ЧМ и ЛЧ

11:20 35 Читати українською
Франция – Хорватия: Манджукич – пятый игрок в истории, который забивал в финале ЧМ и ЛЧ
Марио Манджукич / фото: ФИФА

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич отличился забитым голом в воротах команды Франции в финале ЧМ-2018.

На 69-й минуте встречи 32-летний форвард Марио Манджукич отличился голом в финале ЧМ-2018. Таким образом, хорват стал пятым игроком в истории футбола, которому удалось забить в финалах Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов и чемпионата мира, сообщает Opta.

Франция – Хорватия: Манджукич установил уникальное достижение в финале чемпионата мира

Ранее это достижение подчинялось Ференцу Пушкашу, Золтану Цибору, Герду Мюллеру и Зинедину Зидану.

В финале Лиги чемпионов сезона 2016/17 форвард Ювентуса, забил гол в ворота мадридского Реала.

Франция стала чемпионом мира-2018, обыграв в финале Хорватию. Смотрите видео голов и обзор матча. Читайте реакцию соцсетей на финал и наслаждайтесь лучшими мгновениями награждения победителей ЧМ-2018.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Франция - Хорватия Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Марио Манджукич Марио Манджукич
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