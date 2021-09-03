"Дорогой маленький Марио! Когда ты впервые наденешь эти бутсы, ты даже представить себе не можешь, что тебя ждет в футболе. Ты будешь забивать голы на крупнейших турнирах и выиграешь самые большие трофеи с грандами мирового футбола.

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Также, гордо представляя свою нацию, ты поможешь написать историю хорватского спорта. Ты добьешься успеха, потому что вокруг будут хорошие люди – товарищи по команде, тренеры, болельщики и семья, агент и друзья. Ты будешь им всем бесконечно благодарен! Прежде всего, ты добьешься успеха, потому что всегда будешь стараться изо всех сил. В конце концов, это то, чем ты будешь больше гордиться.

Ты многим пожертвуешь, но знаешь, что это того стоит, из-за всех тех замечательных моментов. Ты поймешь, что настал момент уйти на пенсию, повесить бутсы на гвоздь, и не пожалеешь. Впереди будет написана новая глава в твоей жизни", – написал Манджукич в своем Instagram.

К слову, Марио провел 89 матчей в составе "клетчатых", записав в свой актив 33 гола и 9 ассистов. Среди его достижений – серебро Чемпионата мира-2018.

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