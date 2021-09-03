"Дорогий маленький Маріо! Коли ти вперше одягнеш ці бутси, ти навіть уявити собі не зможеш, що на тебе чекає в футболі. Ти будеш забивати голи на найбільших турнірах і виграєш найбільші трофеї з грандами світового футболу.

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Також, гордо представляючи свою націю, ти допоможеш написати історію хорватського спорту. Ти досягнеш успіху, тому що навколо будуть хороші люди – товариші по команді, тренери, вболівальники і сім'я, агент і друзі. Ти будеш їм всім безмежно вдячний! Перш за все, ти досягнеш успіху, тому що завжди будеш старатися з усіх сил. Зрештою, це те, чим ти будеш найбільше пишатися.

Ти багато чим пожертвуєш, але знатимеш, що це того варте, через ті чудові моменти. Ти зрозумієш, що настав момент піти на пенсію, повісити бутси на цвях, і не пошкодуєш. Попереду буде написана нова глава в твоєму житті", – написав Манджукіч у своєму Instagram.

До слова, Маріо провів 89 матчів у складі "картатих", записавши до свого активу 33 голи та 9 асистів. Серед його досягнень – срібло Чемпіонату світу-2018.

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