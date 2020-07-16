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Манджукич может восстановить звездный баварский дуэт в Серии А

19:37 - Читати українською
Манджукич может восстановить звездный баварский дуэт в Серии А
Марио Манджукич / AFP

Хорватский форвард Марио Манджукич имеет новое предложение из итальянского чемпионата.

Фиорентина согласовала контракт с Марио Манджукичем, утверждает Sportitalia.

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Отмечается, что соглашение рассчитано на 3 года, а хорват будет зарабатывать около 3 млн евро за сезон. Добавим, что за Фиорентину выступает бывший одноклубник Манджукича – Франк Рибери, с которым нападающий выигрывал Лигу чемпионов сезона 2012/13 в составе Баварии.

Напомним, Марио присоединился к катарскому Аль-Духайлю в середине сезона 2019/20, за который провел 8 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.

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Теги
Италия Фиорентина Фиорентина Трансферы Аль-Духайль Аль-Духайль Франк Франк Рибери Марио Марио Манджукич
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