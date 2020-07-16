Манджукіч може відновити зірковий баварський дует в Серії А

Хорватський форвард Маріо Манджукіч має нову пропозицію з італійського чемпіонату.

Фіорентина узгодила контракт із Маріо Манджукічем, стверджує Sportitalia.

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Зазначається, що угода розрахована на 3 роки, а хорват зароблятиме близько 3 млн євро за сезон. Додамо, що за Фіорентину виступає колишній одноклубник Манджукіча – Франк Рібері, із яким нападник вигравав Лігу чемпіонів сезону 2012/13 у складі Баварії.

Нагадаємо, Маріо приєднався до катарського Аль-Духайля в середині сезону 2019/20, за який провів 8 матчів у всіх турнірах і забив 3 м'ячі.

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