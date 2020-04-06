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Манчини уничтожил Балотелли и назвал условие возвращения в сборную Италии

6 апреля 23:03 42 Читати українською
Манчини уничтожил Балотелли и назвал условие возвращения в сборную Италии
Манчини и Балотелли / Image Photo Agency

Наставник итальянской национальной команды Роберто Манчини поделился мыслями относительно возможного возвращения в сборную форварда Брешии Марио Балотелли.

"Балотелли по своим качествам – один из лучших форвардов Италии. Но только этого недостаточно.

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Он ничего не сделал в этом сезоне, и Марио знает об этом. Двери в сборную открыты для всех, но Балотелли нужно делать больше, должен вернуться Марио времен Евро-2012", – цитирует тренера Sky Sport Italia.

К слову, Роберто Манчини считают "крестным отцом" скандального нападающего. Под его руководством Супер Марио играл в Интере и Манчестер Сити. В нынешнем сезоне Марио Балотелли провел 19 матчей в Серии А, в которых забил 5 мячей.

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Теги
Италия Роберто Манчини Роберто Манчини Марио Балотелли Марио Балотелли Брешия Брешия Италия Италия
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