Манчини верит, что перенос Евро-2020 поможет сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями о последствиях для своих подопечных переноса чемпионата Европы на 2021 год.

"Такова ситуация, к сожалению. Многие умерли, и это самое большое сожаление, самое тяжелое, что нужно принять.

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Перенос Евро с футбольной точки зрения может пойти нам на пользу. Мы молодая команда, продолжаем работать и, возможно, сможем привлечь больше игроков из молодежной команды. Если бы я имел возможность, то добавил бы в этот состав кого-то, кто может сыграть под Иммобиле и Белотти", – цитирует Sky Sport.

Напомним, что сборная Италии на Евро-2020 сыграет в группе A против национальных команд Турции, Уэльса и Швейцарии.

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