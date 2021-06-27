"Знали, что придется терпеть, потому что сборная Австрии – типичная команда, которая не позволяет играть остро. Замены у нас сыграли важную роль, но сегодня на полную выложились все. Я счастлив: ребята отдали все ради победы, даже когда совсем устали.

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Мы довели дело до победы, потому что мы заслужили это, хоть и пропустили с углового. Рано или поздно нам должны были забить. Честно говоря, мы должны были забить два гораздо раньше и не доводить дело до дополнительного времени, поэтому мы устали, но мы заслуженно победили.

Игроки, вышедшие на замену, показали правильный настрой и сразу же начали вносить изменения в матч. Они сыграли выдающимся образом после того, как замененные отдали все силы. Я знал, что это будет сложно, возможно, сложнее, чем будет в четвертьфинале. Матчи могут сложиться неудачно, но мы сыграли хорошо", – цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

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