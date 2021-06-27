Основное время голов не принесло, хотя моменты имели обе команды. Иммобиле встряхнул крестовину, а VAR отменил мяч Арнаутовича из-за офсайда.

Италия с огромными проблемами переиграла Австрию в овертайме и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Экстратаймы вышли значительно более результативными. На 95-й минуте Федерико Кьеза открыл счет, накрутив защитника и попав в дальний угол. Через несколько минут "Скуадра Адзурра" удвоила свое преимущество усилиями еще одного "джокера" – Маттео Пессины. Австрия не собиралась сдаваться. Калайджич в падении головой отквитал один мяч, заставив итальянцев впервые пропускать на этом Евро. Впрочем, сделать больше подопечные Манчини не позволили – 2:1.