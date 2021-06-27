"Знали, що доведеться терпіти, тому що збірна Австрії – типова команда, яка не дозволяє грати гостро. Заміни у нас зіграли важливу роль, але сьогодні на повну виклалися всі. Я щасливий: хлопці віддали все заради перемоги, навіть коли зовсім втомилися.

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Ми довели справу до перемоги, тому що ми заслужили це, хоч і пропустили з кутового. Рано чи пізно нам повинні були забити. Чесно кажучи, ми повинні були забити два набагато раніше і не доводити справу до додаткового часу, через це ми втомилися, але ми заслужено перемогли.

Гравці, які вийшли на заміну, показали правильний настрій і відразу ж почали вносити зміни в матч. Вони зіграли видатним чином після того, як замінені віддали усі сили. Я знав, що це буде складно, можливо, складніше, ніж буде у чвертьфіналі. Матчі можуть скластися невдало, але ми зіграли добре", – цитує Манчіні офіційний сайт УЄФА.

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