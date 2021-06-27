Италия впервые на Евро встретила серьезное сопротивление

Италия стала самой эффектной командой группового раунда, демонстрируя лучший футбол на турнире. Ни ротация от Роберто Манчини, ни разные стили соперников не мешали штамповать победы. Впрочем, ради правды, до плей-офф "Скуадра Адзурра" не встречала достойного сопротивления. Австрия заставила апеннинский бриллиант сиять значительно тусклее.

Италия хорошо работала с мячом, Жоржиньо и Верратти руководили игрой в центре поля, Спинаццола остро подключался по флангу. Именно рейды Лео привели к лучшим шансам. Он бил сам и классно простреливал на партнеров – с ударом Бареллы еле-еле справился голкипер. Благодаря активности Спинаццолы больше пространства появлялось у Инсинье, который тоже несколько раз приложился к мячу.

Однако австрийцы очень неплохо сдерживали голубую машину. Статистика ударов до перерыва (12:1) не отражает реальной картины матча. Половина ударов была заблокирована. Да, Италия имела преимущество, а в середине тайма зажала соперника у штрафной, но по-настоящему опасных моментов было немного. Тот же Иммобиле нанес лучший удар метров с 30.

Австрия на Украине отработала действенный план

Австрия начала Евро-2020 в схеме 3-5-2 с Алабой в центре обороны. Это было очень неожиданное решение от Франко Фоды, о котором футболисты узнали за несколько часов до первого матча. После провального перфоманса Алабы с Нидерландами тренер снова резко перестроил команду. Против Украины австрийцы вышли с четырьмя защитниками и провели лучший матч за последние годы.

Агрессивный прессинг, высокая динамика, быстрое движение мяча – Украину просто смели. Фоде настолько понравилось, что он решил ничего не менять под Италию, выпустив то же стартовый состав. Алаба вернулся на левый фланг, Арнаутович возглавил атаку, а в центре вышел крепкий кулак со Шлагером, Забитцером и Грилличем.

Последний был дирижером команды. Гриллич шикарно работал с мячом, умными передачами разбивал прессинг Италии и помогал держаться под давлением. Австрийцы выманивали "Скуадру" на собственную половину, после чего развивали быструю контратаку или искали дальним пасом Арнаутовича. Предпосылки для ответов были хорошие, но Das Team не хватало тонких решений в финальной стадии, хромало исполнение.

"Скуадра" подсела, но VAR спас

Второй тайм вообще лучше начала Австрия. Итальянцы предстали несколько инертными, в то время как андердог взвинтил темп. И появились моменты. Алаба со штрафного пробил в сантиметрах над перекладиной, а Забитцер и Арнаутович издалека проверили бдительность голкипера. Das Team даже забила – Алаба выиграл воздух после навеса в штрафную и сбросил на Арнаутовича. Марко переправил мяч в сетку, однако VAR отменил гол из-за офсайда.

Сложилось такое впечатление, что Австрия почувствовала кровь. Почувствовала, что с этим "монстром" можно играть. "Скуадра Адзурра" физически подсела, а сборная Бундеслиги прекрасно готова. Австрийцы без замен до 90-й минуты продолжали высоко прессинговать. Роберто Манчини пытался освежить команду заменами – немного помогло. Однако удары Локателли, Инсинье и Берарди (хотел исполнить ножницы) были неудачными.

Италия в четвертьфинале, Спинаццола – топ, Кьеза рвется в основу

Основное время завершилось нулями на табло – игра перешла в овертайм. И там замены Манчини сыграли уже по полной. Локателли вертикальным пасом нашел между линиями Спинаццолу, отрезав пол австрийской команды. Лео взял паузу и шикарно забросил на свободного Кьезу. Алаба потерял позицию, Лаймер, который страховал капитана, потерял концентрацию и позволил себя обыграть.

А Кьеза разобрался мастерски: раз – остановил, два – обыграл, три – расстрелял Бахманна. Федерико рвется в основной состав на следующие матчи. Он за несколько минут после выхода на замену сделал больше (перед этим был еще один супершанс), чем слабый Берарди за весь матч.

Пессина, который также появился со скамейки запасных, закрепил преимущество Италии. "Скуадра адзурра" – в четвертьфинале, где сыграет с победителем пары Бельгия – Португалия.

Австрия с достоинством покидает Евро-2020

Австрийцы устроили финальный штурм. Шауб заставил Доннарумму вытянуть мяч из угла, Забитцеру и Грегоричу не хватило точности, а Калайджич все же возродил интригу! Подача с углового от Шауба – и Саша протолкнул мяч в ворота. Италия с трудом выстояла в конце встречи. Если бы свежие австрийцы вышли раньше, если бы Шауб, Калайджич и Грегорич имели больше времени...

Франко Фода сегодня затянул с заменами, но в целом за турнир заслуживает комплиментов. Неожиданные перестановки, эксперименты, грамотные реакции во время матчей с Северной Македонией и Украиной. Раньше такого хорошего менеджмента от тренера Das Team не наблюдалось. Сборная Украины влетела очень мощной команде!