Манчини официально возглавил сборную Саудовской Аравии, бросив Италию перед матчем против Украины
Роберто Манчини соблазнился щедрым предложением саудовцев.
Звездный итальянец возглавил сборную Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба "соколов".
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9 дней назад Манчини покинул родную сборную, с которой за 5 лет выиграл чемпионат Европы, но не пробился на ЧМ-2022. Ранее инсайдеры раскрыли финансовые условия, которые саудовцы предложили именитому специалисту. Роберто подписал контракт на три года, за каждый из которых получит около 30 млн евро.
Сборная Италии также не заставила себя ждать с назначением нового тренера. Лучано Спаллетти поведет "Скуадру" в матчах отбора Евро против Северной Македонии (9 сентября) и Украины (12-го).
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