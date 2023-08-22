Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров решил еще немного расширить состав перед матчами отбора Евро-2024.

Защитника Динамо Александра Караваева перевели из резервного списка в основной, сообщает пресс-служба УАФ.

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Никаких травм или других проблем нет, поэтому состав сборной Украины расширился до 26 игроков. Подопечные Реброва начнут свой сбор 3 сентября в Тшебнице – пригороде Вроцлава. Именно здесь "сине-желтые" будут принимать Англию 9 сентября, а 12-го сыграют против Италии на миланском Сан-Сиро.

Напомним, отборочную группу С возглавит Англия с 12 очками в 4 матчах. Далее следует Украина (3 матча, 6 пунктов) и Италия (2 матча, 3 пункта).

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