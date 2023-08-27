Зірковий італієць очолив збірну Саудівської Аравії, інформує прес-служба "соколів".

Ребров довикликав гравця Динамо до збірної України на матчі проти Англії та Італії

9 днів тому Манчіні покинув рідну збірну, з якою за 5 років виграв чемпіонат Європи, але не пробився на ЧС-2022. Раніше інсайдери розкрили фінансові умови, які саудівці запропонували іменитому фахівцю. Роберто підписав контракт на 3 роки, за кожен з яких отримає близько 30 млн євро.

Збірна Італії також не забарилась з призначенням нового тренера. Лучано Спаллетті поведе "Скуадру" в матчах відбору Євро проти Північної Македонії (9 вересня) та України (12-го).

A born winner, a history maker, a legend of the game. ‘Buongiorno’ coach! Welcome to Saudi Arabia



pic.twitter.com/snpZioAC1E — Saudi National Team (@SaudiNT_EN) August 27, 2023

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків