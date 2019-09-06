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Манчини назвал условие, при котором Балотелли вернется в сборную Италии

06:00 3 Читати українською
Манчини назвал условие, при котором Балотелли вернется в сборную Италии
Роберто Манчини и Марио Балотелли / фото из соцсетей

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что нападающий Брешии Марио Балотелли может получить шанс вернуться в национальную команду.

"Я надеюсь, что возвращение в свой родной город станет для него возможностью перезапустить карьеру. Ему 29 лет, и он должен быть на пике. Игрок его уровня не может полностью потерять все, что он показывал за все эти годы. Это зависит от него.

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Если Марио забьет 25 голов, будет прессинговать соперников, работать с командой и делать все, что должен делать 29-летний футболист, то у него может быть шанс в сборной Италии. Однако для него важно провести большой сезон", – цитирует Манчини ANSA.

Манчини тренировал Балотелли в Манчестер Сити и вызвал нападающего в национальную команду на первые два матча после своего назначения на пост главного тренера "Скуадры адзурры". После этого Балотелли не вызывался в сборную, но неоднократно заявлял, что его цель – поехать на Евро-2020.

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Евро-2020 Италия Италия Италия Марио Балотелли Марио Балотелли Роберто Манчини Роберто Манчини
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