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Манчіні назвав умову, за якої Балотеллі повернеться у збірну Італії

06:00 795 Читать на русском
Манчіні назвав умову, за якої Балотеллі повернеться у збірну Італії
Роберто Манчіні та Маріо Балотеллі / фото із соцмереж

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні зізнався, що нападник Брешії Маріо Балотеллі може отримати шанс повернутися у національну команду.

"Я сподіваюся, що повернення у своє рідне місто стане для нього можливістю перезапустити кар'єру. Йому 29 років, і він повинен бути на піку. Гравець його рівня не може повністю втратити все, що він показував за всі ці роки. Це залежить від нього.

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Якщо Маріо заб'є 25 голів, буде пресингувати суперників, працювати з командою і робити все, що повинен робити 29-річний футболіст, то у нього може бути шанс у збірній Італії. Однак для нього важливо провести великий сезон", – цитує Манчіні ANSA.

Манчіні тренував Балотеллі в Манчестер Сіті і викликав нападника в національну команду на перші два матчі після свого призначення на посаду головного тренера "Скуадри Адзурри". Після цього Балотеллі не викликався в збірну, але неодноразово заявляв, що його ціль – поїхати на Євро-2020.

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Теги
Італія Євро-2020 Італія Італія Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Роберто Манчіні Роберто Манчіні
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