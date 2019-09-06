Манчіні назвав умову, за якої Балотеллі повернеться у збірну Італії

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні зізнався, що нападник Брешії Маріо Балотеллі може отримати шанс повернутися у національну команду.

"Я сподіваюся, що повернення у своє рідне місто стане для нього можливістю перезапустити кар'єру. Йому 29 років, і він повинен бути на піку. Гравець його рівня не може повністю втратити все, що він показував за всі ці роки. Це залежить від нього.

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Якщо Маріо заб'є 25 голів, буде пресингувати суперників, працювати з командою і робити все, що повинен робити 29-річний футболіст, то у нього може бути шанс у збірній Італії. Однак для нього важливо провести великий сезон", – цитує Манчіні ANSA.

Манчіні тренував Балотеллі в Манчестер Сіті і викликав нападника в національну команду на перші два матчі після свого призначення на посаду головного тренера "Скуадри Адзурри". Після цього Балотеллі не викликався в збірну, але неодноразово заявляв, що його ціль – поїхати на Євро-2020.

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