Италия в большинстве дожала сборную Армении в отборе к Евро-2020

В первом матче 5-го тура отбора к Евро-2020 сборная Италии одержала непростую победу, играя в большинстве весь второй тайм встречи.

Стартовые минуты поединка удивили, пожалуй, всех. Игрокам сборной Армении не нужно было времени, чтобы изучить соперника непосредственно на поле и определить, как играть с ним сегодня. Яростный натиск хозяев, опасные моменты у ворот Даннаруммы, испуганные итальянцы – так можно было бы описать первые 10 минут матча в Ереване. Наконец, на 11-й минуте Карапетян превратил это преимущество в забитый мяч. Быстрая контратака, удар с угла штрафной – 1:0.

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После этого армяне немного успокоились, а итальянцы взяли мяч под свой контроль. На 25-й минуте произошла небольшая стычка между игроками соперников, за что Вератти, Газарян и Карапетян получили желтые карточки. Последний на 45-й минуте получил второе предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве. Но еще перед этим эпизодом Италия смогла сравнять счет. Андреа Белотти открылся на подачу Эмерсона с левого фланга и, никем не замеченный, расстрелял ворота Айрапетяна!

Во втором тайме итальянцы не спешили реализовывать численное большинство, а игроки сборной Армении время от времени выходили в опасные контратаки. Однако, в середине второго тайма гости таки добились своего. Сначала сработала замена Манчини: Бонуччи точным навесом нашел свободного Лоренцо Пеллегрини в штрафной, а тот не оставил шансов голкиперу – 1:2. А 3 минуты спустя Белотти классно разобрался с защитниками, развернулся и пробил в нижний угол ворот, установив окончательный счет в матче – 1:3.

После поединка Италия продолжает идти без потерь, выиграв все 4 матча в отборе. Армения потеряла возможность приблизиться ко второму месту в группе, имея 6 очков.