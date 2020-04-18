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Манчини назвал игрока, который уже находится на уровне Месси и Роналду

20:20 122 Читати українською
Манчини назвал игрока, который уже находится на уровне Месси и Роналду
Месси и Роналду / Getty images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высоко оценил уровень шведского форварда Златана Ибрагимовича.

"Златана запомнят как одного из самых высококлассных нападающих всех времен. Я ставлю его на один уровень с Месси и Роналду. Он выигрывал титул чемпиона везде, где играл, забив тонну голов.

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Он хорошо показал себя в Милане в этом сезоне, но я не знаю, какие у него планы на будущее", – цитирует Манчини Sport Media.

Напомним, на протяжении своей карьеры Златан выступал за такие титулованные клубы, как Аякс, Интер, Милан, Барселона, Ювентус и Манчестер Юнайтед, с каждым из них выиграв ряд титулов. В нынешнем сезоне 38-летний швед забил 4 гола в 10 матчах за Милан.

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Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Италия Роберто Манчини Роберто Манчини
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