"Золотой мяч'' на карантине: кто является лучшим игроком мира, пока Месси и Роналду сидят дома

Пандемия коронавируса заставила уделить больше внимания чемпионатам с не самых футбольных стран мира.

Выбор для фанатов не такой уж и большой – чемпионаты продолжаются в Бурунди, Никарагуа, Беларуси, Таджикистане и с этих выходных в Тайване. AS пересмотрел главных звезд этих лег и попытался найти лучшего футболиста мира прямо сейчас.

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Узбек Джасур Джахшабаев удачно начал сезон за Энергетик-БГУ, однако в чемпионате Беларуси трудно удивлять бомбардирскими подвигами – 3 голов и ассиста в 4 турах недостаточно для "Золотого мяча" сегодняшнего дня. Истиклол сверхуверенно начал чемпионат Таджикистана, а его бомбардиры Джалилов и Бобоев уже имеют в своем активе по три гола. Впрочем, двух сыгранных туров также мало.

Тогда испанское издание вспомнило о Никарагуа. Там уже провели 16 туров, и безусловным лидером идет Манагуа. Но главный бомбардир играет вовсе не за столичный клуб. Фернандо Вильялпандо уверенно возглавляет гонку с 10 голами, хотя его Ферретти идет только четвертым. Мексиканский форвард имел две тяжелых травмы колена до 23 лет – пришлось играть в значительно более скромном чемпионате. Здоровье не позволяет ему выходить в каждом матче (он сыграл лишь половину туров), но, когда Фернандо на поле – быть голу. Именно его и признали лучшим игроком мира, пока Месси, Роналду и другие звезды вынуждены оставаться дома без футбола.

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