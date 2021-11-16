"Ничего теперь не поделаешь. В марте мы проведем матч, в котором нужно будет максимально выложиться.

Италия расписала сенсационную ничью с Северной Ирландией, потеряв прямую путевку на Мундиаль

Сейчас у нас проблемы с голами, несмотря на то, что мы владеем мячом и инициативой. Северная Ирландия защищалась в полном составе и нам не удается преодолеть оборону таких команд.

Очень жаль, мы давно должны были выиграть группу. Нам нужно вернуться к тому, что было характерно к текущему периоду. Мы не забили 2 пенальти в решающих матчах, то есть у нас были шансы на победу.

Теперь нам нужно подготовиться к мартовскому матчу и с уверенностью сыграть в стыках. Весной мы завоюем право сыграть на ЧМ и, надеюсь, сможем выиграть турнир", – цитирует Манчини Football Italia.

Швейцария благодаря победе над болгарами забрала первую строчку группы C у "Скуадры Адзурры", а с ней и прямую путевку на Мундиаль.

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