Манчини: Надеюсь, сборная Италии завоюет право сыграть на ЧМ-2022 и выиграет турнир
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил причины потери прямой путевки на ЧМ-2022 после игры с Северной Ирландией (0:0).
"Ничего теперь не поделаешь. В марте мы проведем матч, в котором нужно будет максимально выложиться.
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Сейчас у нас проблемы с голами, несмотря на то, что мы владеем мячом и инициативой. Северная Ирландия защищалась в полном составе и нам не удается преодолеть оборону таких команд.
Очень жаль, мы давно должны были выиграть группу. Нам нужно вернуться к тому, что было характерно к текущему периоду. Мы не забили 2 пенальти в решающих матчах, то есть у нас были шансы на победу.
Теперь нам нужно подготовиться к мартовскому матчу и с уверенностью сыграть в стыках. Весной мы завоюем право сыграть на ЧМ и, надеюсь, сможем выиграть турнир", – цитирует Манчини Football Italia.
Швейцария благодаря победе над болгарами забрала первую строчку группы C у "Скуадры Адзурры", а с ней и прямую путевку на Мундиаль.
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