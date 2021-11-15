ЧМ-2022, квалификация, 10-й тур

Группа C

Швейцария – Болгарія – 4:0

Голы: Окафор, 48, Варгас, 57, Иттен, 72, Фройлер, 90+1

Группа I

Албания – Андорра – 1:0

Гол: Чекичи, 74 (пенальти)

Польша – Венгрия – 1:2

Голы: Свидерски, 62 – Шафер, 37, Газдаг, 80

Сан-Марино – Англия – 0:10

Голы: Магуайр, 6, Фаббри, 15 (автогол), Кейн, 27 (пенальти), 32, 39 (пенальти), 42, Смит-Роу, 58, Мингс, 69, Абрахам, 78, Сака, 80

Удаление: Росси, 68 (СМ, вторая желтая карточка)

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Швейцарцы полностью контролировали ход игры против Болгарии, но в первом тайме не забили. Зато на старте второй половины альпийцев прорвало. На 48-й минуте Ноа Окафор головой замкнул навес Шакири с левого фланга. Далее Рубен Варгас мощно и точно пробил под перекладину из пределов штрафной. Наконец на 72-й Седрик Иттен сыграл на опережение после фланговой подачи и головой пробил Караджова. А в добавленное арбитром время Ремо Фройлер повторил трюк партнера. Эта победа позволила сборной Швейцарии обойти чемпионов Европы итальянцев в борьбе за прямой выход на Кубок мира.

В Варшаве венгры забили перед перерывом благодаря стандарту, когда Андраш Шафер головой с нескольких метров пробил Щенсны. "Кадра" отыгралась на 62-й минуте. Это Кароль Свидерски на втором этаже выиграл подбор после неудачного исполнения углового. Но последнее слово было за Венгрией. На 80-й Даниэль Газдаг с линии штрафной снял паутину с девятки ворот поляков. Тем не менее, сборная Польши сыграет в плей-офф квалификации.

Англичане приступили к избиению санмаринцев в дебюте встречи. Уже на 6-й минуте Харри Магуайр точно пробил головой после подачи углового Фоденом. Далее "Трем львам" помог защитник хозяев Филиппо Фаббри, срезав мяч в собственные ворота после то ли прострела, то ли удара Саки. В середине тайма подключился к игре Харри Кейн. В течение 15 минут лидер Тоттенхэма сумел оформить покер. Он реализовал пенальти, левой замкнул передачу Смита-Роу, снова забил с одиннадцатиметрового и наконец уложил правой в нижний угол из пределов штрафной.

После перерыва Эмиль Смит-Роу забил дебютный мяч в футболке сборной после передачи пяткой от Абрахама. Далее Тайрон Мингс ударом головой превратил навес Александер-Арнольда из штрафного в гол. Затем отличился Тамми Абрахам. Завершил же издевательство над карликовой сборной Букайо Сака, установив окончательный счет матча на 80-й минуте. Еще одним героем англичан стал Трент Александер-Арнольд, оформивший 3 ассиста. Команда Гарета Саутгейта уверенно вышла на Мундиаль.