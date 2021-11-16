"Нічого тепер не вдієш. У березні ми проведемо матч, у якому потрібно буде максимально викластись.

Італія розписала сенсаційну нічию з Північною Ірландією, втративши пряму путівку на Мундіаль

Зараз у нас проблеми із голами, попри те, що ми володіємо м'ячем та ініціативою. Північна Ірландія захищалася у повному складі, і нам не вдається подолати оборону таких команд.

Дуже шкода, ми давно мали виграти групу. Нам потрібно повернутися до того, що було нам характерно до поточного періоду. Ми не забили 2 пенальті у вирішальних матчах, тобто ми мали шанси на перемогу.

Тепер нам потрібно підготуватися до березневого матчу та з впевненістю зіграти у стиках. Навесні ми завоюємо право зіграти на ЧС і, сподіваюся, зможемо виграти турнір", – цитує Манчіні Football Italia.

Швейцарія завдяки перемозі над болгарами забрала першу сходинку групи C у "Скуадри Адзурри", а з нею і пряму путівку на Мундіаль.

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