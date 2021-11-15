В рамках заключительного тура отбора в ЧМ-2022 сборная Италии не смогла победить Северную Ирландию, потеряв первое место в группе С и отправившись в плей-офф квалификации. Отчет читайте на "Футбол 24".

Италия могла прорваться на Мундиаль еще несколько дней назад, обыграв Швейцарию в Риме, однако ничья с неудачным пенальти в исполнении Жоржинью поставила чемпионов Европы в непростую ситуацию. У них с альпийцами было по 17 очков, но "Скуадра" лидировала благодаря лучшей разнице мячей (+11 vs +9) и большему количеству забитых голов (13 vs 11). Для прямой путевки на ЧМ-2022 подопечным Роберто Манчини необходимо было сохранить преимущество по этим показателям в последнем туре.

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Проблема заключалась в том, что "нати" в родных стенах принимали Болгарию. Там вполне мог произойти разгром – итальянцы приехали в Белфаст на тяжелую встречу против Северной Ирландии. Словом, риск опуститься на вторую строчку и вылететь в плей-офф был чрезвычайно велик.

Первый тайм разочаровал нейтральных фанатов и насторожил поклонников "Скуадры". Хозяева стартовали активнее, в течение 25 минут ничего не позволяя именитому сопернику, однако постепенно гости перехватили инициативу – контроль над игрой выглядел слишком стерильно. Италия медленно катала мяч вдали от ворот, время от времени выполняя заброс в штрафную. Северные ирландцы все контролировали.

Итальянцы лишь раз реально приблизились к голу – это Ди Лоренцо на 8-й минуте получил перевод на правый край штрафной от Инсинье и выполнил подачу на дальнюю штангу. Мяч вполне мог залететь в девятку, но Пикок-Фарелл отразил его. Кроме этого эпизода, можно вспомнить только два мягких удара Инсинье и Кьезы с краев штрафной, которые прилетели точно в руки голкипера. Вот и вся острота в первом тайме.

На перерыв команды отправились при ничейном счете, однако через пять минут после возобновления игры Северная Ирландия могла выйти вперед! Даллас с правого фланга выполнил подачу на левый край штрафной, Льюис оттуда выкатил пас на 11 метров, а Севилл мощно выстрелил в касание – Доннарумма парировал! Италия ответила не так остро: на 53-й минуте Инсинье получил заброс в штрафную и слабенько пробил в руки голкиперу, а на 58-й Берарде нанес плотный удар со стандарта в ближний угол – Пикок-Фарелл поймал мяч намертво.

На эту минуту Швейцария вела уже со счетом 2:0. Италии необходимо было срочно забивать – и на 61-й минуте подопечные Роберто Манчини получили фантастическую возможность взятия ворот. Берарди принял заброс от Бонуччи, раскрутился на линии штрафной и отдал проникающий пас на Кьезу, а Федерико, качнув защитника, закрутил мяч в дальний угол – мимо ворот! Сразу за этим алленаторе гостей бросил в бой Белотти, а на 68-й минуте атаку "Скуадры" освежили Локателли и Бернардески.

Швейцария тем временем забила третий гол. А потом еще один. Оба отменили, но на 72-й минуте положение сборной Италии из трудного превратилось в катастрофическое – альпийцы закатили чистый третий мяч, заставив чемпионов Европы забивать минимум дважды. Северная Ирландия, однако, держалась крепко, ничего не позволяя гостям у собственных ворот. На 80-й минуте Эмерсон отважился на отчаянный дальний удар, чуть не вколотив его в правый нижний угол – рикошет спас! Сразу после этого фулбека заменил молодой форвард Скамакка.

Несмотря на наличие высокого форварда и множества атакующих футболистов, Италия не создала ни одного момента за последние 10 минут основного времени. Ирландцы же дважды должны были сажать гранда на колени: на 83-й минуте они провели контратаку с прострелом вдоль штрафной и ударом Далласа без сопротивления (мимо дальнего угла), а на 90-й Доннарумма неудачно вышел на фланг, позволив Вашингтону обыграть себя – его финальный выстрел на линии ворот остановил Бонуччи.

Через три компенсированных минуты Италия уже не могла создать камбек, да и моментов для него чемпионы Европы не провели. В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, в результате которой "Скуадра Адзурра" опустилась на вторую позицию – теперь ее ждет плей-офф. Швейцария, опередив итальянцев на два зачетных балла, выиграла группу С и вышла на Мундиаль.

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