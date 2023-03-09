Нападающий Тигре Матео Ретеги получит вызов на матчи с Англией и Мальтой.

Роберто Манчини обеспокоен атакой сборной Италии. За 15 дней до начала отборочных матчей Евро-2024 тренер "скуадры адзурры" сказал в интервью Il Messaggero, что у итальянской команды проблемы в атаке. "Но не потому, что нет талантов, а потому что они не играют". Прежде всего, тренер имел в виду Николо Дзаньоло, Мойзе Кина и Джакомо Распадори.

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Нападающий аргентинского клуба Тигре Матео Ретеги может решить эту проблему. 23-летний форвард имеет два паспорта, аргентинский и итальянский. Как информирует Gazzetta dello Sport, Манчини решил вызвать его на отборочные матчи Евро-2024 против Англии (23 марта) и Мальты (26 марта).

После того, как Ретеги получит вызов в сборную Италии, ему придётся решить, принимать его или отказаться ради ожидания вызова в сборную Аргентины.

В нынешнем сезоне Ретеги забил 6 голов в 6 матчах чемпионата Аргентины. В 2020 году он подписал контракт с агентством Франческо Тотти.

Отметим, что Ретеги принадлежит Боке Хуниорс и выступает за Тигре на правах аренды.