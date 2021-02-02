Главный тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини признался, когда покинет пост наставника национальной команды, а также предложил кандидатов на свое место.

"Я не буду тренировать сборную после ЧМ-2022 в Катаре. Вернусь к работе на клубном уровне.

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Кто может меня заменить? Аллегри, Анчелотти и Гасперини, например. Они спокойно могут тренировать сборную", – цитирует Манчини издание Football Italia.

Напомним, Роберто возглавил сборную Италии в 2018 году, после того, как команда не вышла на чемпионат мира в России. Под его руководством "Скуадра адзурра" уверенно пробилась на Евро-2020, выиграв все 10 матчей отбора, а также вышла в Финал четырех Лиги наций.

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