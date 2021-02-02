Головний тренер "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні зізнався, коли покине посаду наставника національної команди, а також запропонував кандидатів на своє місце.

"Я не тренуватиму збірну після ЧС-2022 в Катарі. Повернуся до роботи на клубному рівні.

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Хто може мене замінити? Аллегрі, Анчелотті і Гасперіні, наприклад. Вони спокійно можуть тренувати збірну", – цитує Манчіні видання Football Italia.

Нагадаємо, Роберто очолив збірну Італії у 2018 році, після того, як команда не вийшла на чемпіонат світу в Росії. Під його керівництвом "Скуадра Адзурра" впевнено пробилась на Євро-2020, вигравши всі 10 матчів відбору, а також вийшла до Фіналу чотирьох Ліги націй.

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