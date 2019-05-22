Манчестерские гранды поборются за Иско

Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед заинтересовались хавбеком Реала Иско.

Оба английских гранда рассматривают возможность трансфера испанца, информирует Sport.es.

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Проблемой может стать высокая цена на хавбека. Реал требует за Иско 120 млн евро, но британцы не готовы выложить подобную сумму. Если мадридцы не захотят пересмотреть свою позицию, то Сити и Юнайтед прекратят свои попытки подписать игрока.

Статистика Иско в сезоне 2018/19 – 6 голов и одна результативная передача в 37-ми играх.

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