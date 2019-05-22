Манчестерські гранди поборються за Іско

Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед зацікавилися хавбеком Реала Іско.

Обидва англійські гранди розглядають можливість трансферу іспанця, інформує Sport.es.

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Проблемою може стати висока ціна на хавбека. Реал вимагає за Іско 120 мільйонів євро, але британці не готові викласти подібну суму. Якщо мадридці не захочуть переглянути свою позицію, то Сіті та Юнайтед припинять свої спроби підписати гравця.

Статистика Іско в сезоні 2018/19 – 6 голів і одна результативна передача в 37-ми іграх.

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