Манчестер Сити "закрывает" сделку по Эчеверри. Как информирует инсайдер инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент времени руководство "горожан" занимается подписанием документов – сделка с Ривер Плейт полностью согласована.

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Сообщается, что Ривер выручит за своего воспитанника 14,5 млн евро. Ещё дополнительные 9 млн евро клуб сможет получить в виде бонусов – в зависимости от индивидуальных показателей полузащитника. Согласно источнику, трофеи в расчёт приниматься не будут.

Ранее инсайдер Сесар Луис Мерло сообщал, что Ман Сити приобретёт Клаудио и оставит его в аренде в Ривер Плейт на год.

Последним игроком, которого Манчестер Сити приобрел у Ривер Плейт, был Хулиан Альварес. За два неполных сезона аргентинский форвард выиграл в составе команды Гвардиолы АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.